Eni Versalis l’annuncio via mail | nuovi esuberi | Le persone sono solo numeri

Nel cuore di Porto Marghera, la tensione tra Eni Versalis e i sindacati cresce, spezzando il fragile equilibrio tra azienda e lavoratori. Le recenti decisioni di ricollocamento di 49 dipendenti, che rischiano di diventare semplici numeri in un sistema impietoso, alimentano un clima di incertezza e preoccupazione. La questione, ormai aperta dal 2022, richiede urgentemente attenzione: è ora di ridare voce alle persone, non solo ai bilanci.

Il rapporto tra Eni e sindacati sullo stabilimento Versalis di Porto Marghera sta peggiorando. Dopo l’incontro del 10 giugno scorso, le sigle denunciano il ricollocamento di 49 lavoratori che, pur non venendo licenziati, dovranno cambiare stabilimento, ruolo e forse anche cittĂ per continuare a lavorare per Eni. Quella di Versalis nella Laguna Veneta è una questione aperta fin dal 2022, quando Eni chiuse la divisione cracking, promettendo però investimenti che avrebbero portato il resto dello stabilimento di Marghera ad avere 350 dipendenti. Con i nuovi ricollocamenti, denunciano i sindacati, si scenderebbe a 240. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Eni Versalis, l’annuncio via mail: nuovi esuberi: “Le persone sono solo numeri”

