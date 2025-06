Empoli rinforzi in attacco Leonardo Candellone Il pupillo di Pagliuca

L'Empoli si prepara a rinforzare il suo reparto offensivo con un colpo di qualità. Dopo Guido Pagliuca, che ha lasciato il segno con la sua esperienza, il club toscano potrebbe accogliere Leonardo Candellone, il giovane forte e determinato in cerca di rilancio. Con il suo talento e la sua grinta, Candellone potrebbe diventare l’arma in più per il sogno di una stagione di successi. L’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo, aprendo nuove prospettive per i biancazzurri.

EMPOLI Quello di Guido Pagliuca potrebbe non essere l’unico ex Juve Stabia a finire in azzurro. Per rinforzare l’attacco, infatti, la lista dell’Empoli si sarebbe allungata con il nome di Leonardo Candellone. Centravanti classe 1997 di 186 centimetri nato a Torino e cresciuto nel settore giovanile granata, Candellone rappresenterebbe quella punta esperta in grado di fare a sportellate con i difensori avversari, oltre che saper lavorare per la squadra spalle alla porta, che all’Empoli è tanto mancata nell’ultima stagione. Il 27enne attaccante piemontese non è un finalizzatore sopraffino, solo nove centri in 82 presenze in B con le maglie di Ternana, Pordenone e Juve Stabia, ma un centravanti moderno che non si risparmia e che ha nella grinta la sua arma migliore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli, rinforzi in attacco. Leonardo Candellone. Il pupillo di Pagliuca

