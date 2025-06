Empatia movimenti e un Costa con il turbo | cosa si è visto di nuovo nella Juve

La Juventus si presenta con un'esplosiva energia, dimostrando che il talento e la determinazione sono più forti di ogni ostacolo. Nel 5-0 contro l'Al Ain, le novità tattiche e le prestazioni brillanti, tra doppiette e gol spettacolari, fanno sognare i tifosi e alimentano l'entusiasmo verso questa avventura mondiale. Tudor e i suoi ragazzi sono pronti a sorprendere, portando in campo un calcio emozionante e ricco di speranza.

