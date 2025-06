Emma Villas cambia pelle Accordo con Santa Croce

Emma Villas si trasforma e abbraccia una nuova era di collaborazione con Santa Croce, sancendo un'importante svolta nel panorama pallavolistico. Dopo settimane di attesa, la partnership si concretizza in un progetto ambizioso che coinvolge una squadra unificata in A2 e una promettente cantera per i giovani talenti. È l’inizio di un percorso che promette di rivoluzionare il futuro delle due società e di tutto il movimento.

Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di voci la collaborazione tra Emma Villas e Lupi Santa Croce è realtà . Ne hanno dato notizia ufficiale i due club con una lunga nota congiunta. In estrema sintesi, come già raccontato nell’ultimo mese e mezzo, l’accordo prevede un’unica formazione di A2 che giocherà al PalaEstra. Unitamente a verrà allestita una ‘cantera’ per i giovani più promettenti delle due società in B con Santa Croce (sede delle gare) che potrebbe a questo punto auto retrocedersi per il secondo anno di fila visto che è appena stata promossa in A3. I settori giovanili dei due club resteranno invece distinti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Emma Villas cambia pelle. Accordo con Santa Croce

