Emily Alyn Lind | tutto su Cadence nell’estate dei segreti perduti

Scopri tutto su Emily Alyn Lind, l'attrice che ha conquistato il pubblico interpretando Cadence Sinclair Eastman in “L’estate dei segreti perduti”. Dalla biografia alla carriera, dalla vita privata alla presenza sui social, esploreremo ogni dettaglio di questa giovane talento, svelando i segreti dietro il suo successo e la sua personalità affascinante. Preparati a conoscere meglio la star che ha fatto parlare di sé nel mondo dello spettacolo.

Emily Alyn Lind nasce il 6 maggio 2002 a New York. Attualmente ha 23 anni ed è alta circa 1,63 metri. È figlia d'arte: la madre è Barbara Alyn Woods, attrice conosciuta per il ruolo in "One Tree Hill", mentre il padre è John Lind, produttore cinematografico.

L’estate dei segreti perduti, la recensione: una serie young adult sul trauma della crescita; Serie tv thriller We Were Liars tratta dal bestseller con protagonista Emily Alyn Lind; L'estate dei segreti perduti su Prime Video la serie thriller tra bugie e verità dolorose: tutti i segreti e spiegazione del finale shock.

