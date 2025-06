Emicrania | perché colpisce soprattutto le donne e quali sono le nuove cure

L'emicrania, quella fastidiosa e persistente sindrome che colpisce soprattutto le donne, rappresenta una sfida per milioni di persone in tutto il mondo. Ma perché questa condizione sembra preferire il genere femminile? E quali sono le ultime frontiere delle cure per alleviare il dolore? Scopriamo insieme le cause, i fattori di rischio e le innovative terapie che stanno rivoluzionando la gestione di questa malattia cronica.

M ani premute contro le tempie, come a voler bloccare un tamburo nella testa che batte al ritmo del dolore. Se volessimo dare un volto a questo fotogramma del nostro immaginario sul “mal di testa” sarebbe sicuramente quello di una donna. Patologia cronica che colpisce circa il 12% della popolazione adulta nel mondo, terza malattia piĂą frequente e seconda piĂą disabilitante, secondo l’OMS, ha, infatti, una prevalenza tre volte maggiore nel genere femminile. Per questo motivo, Fondazione Onda ETS dedica la giornata di oggi, 19 giugno, all’emicrania, con una serie di servizi gratuiti, clinico-diagnostici e informativi, per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Emicrania: perchĂ© colpisce soprattutto le donne e quali sono le nuove cure

