Emergenza Mondiale per l’Inter | la FIFA consente il cambio in extremis

L’emergenza globale ha scatenato una serie di cambiamenti inaspettati nel panorama calcistico internazionale. La FIFA, prontamente, ha autorizzato il cambio in extremis per l’Inter, aprendo nuove possibilità per la squadra. Tuttavia, l’impossibilità di volare intercontinentale ha complicato i piani di mercato, lasciando Mehdi Taremi ancora in Iran. Ora, è il momento di accelerare e finalizzare questa operazione strategica, perché il futuro del club dipende da una decisione rapida e risolutiva.

Scatta l’emergenza al Mondiale negli Stati Uniti: la FIFA consente il cambio all’Inter, ora serve l’accelerata per concludere l’operazione Lo stop al volo intercontinentale a Mehdi Taremi ha fatto saltare i piani dell’Inter. Il calciatore è rimasto in Iran a causa del conflitto con Israele. Sorvolare i cieli del Medio Oriente con aerei di linea, in questo momento storico, non è affatto semplice e consigliabile. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (LaPresse) Calciomercato.it L’attaccante iraniano, dunque, non ha potuto seguire i suoi compagni negli Stati Uniti ma resta in uscita. Il club si assicura delle sue condizioni e della sua incolumità, ma quando potrà tornare in Italia per preparare la prossima stagione, si lavorerà per la cessione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Emergenza Mondiale per l’Inter: la FIFA consente il cambio in extremis

In questa notizia si parla di: inter - emergenza - mondiale - fifa

Lazio, anche Isaksen in dubbio: emergenza in attacco prima dell’Inter – CdS - La Lazio affronta l'Inter a San Siro in un momento critico per il reparto offensivo. Dopo la squalifica di Zaccagni, si aggiunge il dubbio su Gustav Isaksen, creando preoccupazione nella squadra.

Il Mondiale per Club non tira, la Fifa usa un trucco per far sembrare gli stadi pieni di pubblico Così la Fifa prova a mascherare gli aspetti critici del torneo in America: biglietti svenduti in occasione della gara inaugurale tra Inter Miami e Al Ahly, ricorso a inquadr Vai su Facebook

MONDIALE PER CLUB: biglietti venduti agli studenti a 4 dollari, regalati ai turisti dei CityTour e omaggiati a chi compra un tostapane. E sugli spalti figuranti che esultano per la squadra sbagliata Per scongiurare il rischio di stadi deserti la FIFA ha messo in ven Vai su X

Emergenza Mondiale per l’Inter: la FIFA consente il cambio in extremis; FLASH – Inter, emergenza attacco al Mondiale per Club: stop per Thuram, il motivo; Inter in emergenza attacco al Mondiale per Club: tutte le soluzioni dietro Lautaro e Thuram.

Emergenza Mondiale per l’Inter: la FIFA consente il cambio in extremis - Lo stop al volo intercontinentale a Mehdi Taremi ha fatto saltare i piani dell’Inter. Riporta calciomercato.it

Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juventus: orari, dove vederle in chiaro (tv e streaming), gironi, calendario e montepremi - Archiviata la prima giornata, che ha visto l'Inter pareggiare contro i messicani del Monterrey e la Juventus vincere 5- Come scrive ilmessaggero.it