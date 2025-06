Emergenza Cedir Ersilia Cedro | Bagni guasti e polizia penitenziaria abbandonata

L’emergenza nelle carceri italiane, aggravata da sovraffollamento e strutture inadeguate, si traduce in condizioni drammatiche che minacciano la dignità umana e la sicurezza pubblica. Bagni guasti, edifici abbandonati e carenze di personale come la polizia penitenziaria evidenziano un sistema al collasso. È ora di intervenire con decisione per garantire diritti e sicurezza, evitando che questa crisi sfoci in tragedie ancora più gravi.

"Le condizioni delle carceri italiane, per sovraffollamento e inadeguatezza delle strutture, restano difficili, spesso drammatiche. Queste condizioni spesso al limite del sopportabile per una civile convivenza tra detenuti, sfocia in eventi critici ed a un incremento di suicidi, gesti di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Emergenza Cedir, Ersilia Cedro: "Bagni guasti e polizia penitenziaria abbandonata"

In questa notizia si parla di: emergenza - cedir - ersilia - cedro

Emergenza Cedir, Ersilia Cedro: Bagni guasti e polizia penitenziaria abbandonata.

Ersilia Cedro è il Presidente di FdI per la Città Metropolitana di Reggio Calabria - A fine lavori la professoressa Ersilia Cedro, già consigliere comunale di Platì, è stata nominata Presidente di Fratelli d’Italia per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Bruno Squillaci sarà ... Da ilmetropolitano.it

“Chiusura” del Seminario a Reggio, Cedro (Fdi): "Lento ed inesorabile declino, adesso basta" - Ersilia Cedro, segretario cittadino di Fratelli d’Italia, si sofferma sulla situazione relativa al Seminario di Reggio Calabria. citynow.it scrive