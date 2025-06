Emergenza abitativa i cittadini incontrano Manfredi

In un momento cruciale per il futuro di Napoli, cittadini e istituzioni si confrontano sull'emergenza abitativa. Con 20.000 famiglie in difficoltà e 15.000 nuclei sotto sfratto, la città rischia di perdere il suo patrimonio sociale più prezioso. Alfonso De Vito, portavoce della campagna “Diritto ...” illustra le sfide e le possibili soluzioni, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire un diritto fondamentale a tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti "A Napoli in questo momento si parla di 20.000 famiglie in una grave situazione di emergenza abitativa e di 15.000 nuclei familiari sotto sfratto esecutivo anche da parte della pubblica amministrazione. Di tutto un pezzo di cittĂ esclusa dal mercato immobiliare anche grazie all'enorme bolla speculativa degli affitti turistici che non è stato regolamentato". Così Alfonso De Vito, portavoce della campagna "Diritto all'abitare", spiega la protesta di un gruppo di cittadini di Napoli all'esterno dell'Albergo dei Poveri dove si è svolto l'incontro sul nuovo piano urbanistico della cittĂ .

