Elvira Notari è campana la prima regista italiana Celebrazioni a 150 anni dalla nascita un comitato nazionale

Il 2025 segna un importante traguardo: i 150 anni dalla nascita di Elvira Coda Notari, pioniera del cinema italiano e prima regista del nostro Paese. Originaria di Salerno, questa donna straordinaria ha aperto la strada a generazioni di cineaste, pur rimanendo troppo a lungo nell’ombra. In tutta Italia, iniziative e celebrazioni riconoscono finalmente il suo talento e il suo ruolo fondamentale nella storia del cinema italiano. Un omaggio doveroso a una vera pioniere del grande schermo.

Una pioniera del cinema, per giunta donna, e per giunta del Sud. Elvira Coda Notari, nata a Salerno nel 1875, regista e produttrice la cui fama e’ stata offuscata da decenni di oblio, e’ al centro di iniziative in molte citta’ che renderanno omaggio alla prima regista italiana in occasione dei 150 anni della sua nascita. Del resto, e’ stato istituito con decreto del Ministro della Cultura il Comitato Nazionale per celebrarne la figura e l’opera. Presieduto da Antonella Di Nocera, che ne e’ stata la promotrice, il Comitato e’ costituito da studiosi, docenti, curatori ed esponenti delle principali istituzioni cinematografiche e accademiche italiane e internazionali: Gina Annunziata, Giuliana Bruno, Steve Della Casa, Gianluca Farinelli, Titta Fiore, Simona Frasca, Cristina Iandelli, Anna Masecchia, Giuliana Muscio, Riccardo Realfonzo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it