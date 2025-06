Elisa tour in autunno | date e prezzi dei biglietti del Palasport 2025

Elisa torna a incantare i suoi fan con il suo tour autunnale 2025, un evento imperdibile che promette emozioni uniche. Dopo il debutto travolgente a San Siro, sold out da mesi, l’artista triestina porta in scena uno spettacolo immersivo tra musica e natura, sottolineando l’importanza della sostenibilità ambientale. Scopri tutte le date autunnali e i prezzi dei biglietti del Palasport, perché questa avventura deve essere vissuta dal vivo.

Un debutto così non si era mai visto prima. Elisa ha inaugurato il suo tour 2025 con il primo concerto a San Siro, sold out da mesi. Un’esperienza unica per la cantautrice triestina, che ha portato sul palco milanese uno spettacolo immersivo tra musica e natura, celebrando 28 anni di carriera e lanciando un messaggio potente di sostenibilità ambientale. È stata all’insegna del green, infatti, la data milanese, con un progetto innovativo che ha pochi precedenti nella musica e che, assicura l’artista stessa, non è mero greenwashing. Intanto la cantautrice ha già annunciato tante date autunnali nei palazzetti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it