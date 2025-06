Elisa luce a San Siro | Un mondo d’amore se la musica è green

Ieri sera, nel cuore pulsante di San Siro, Elisa ha regalato un concerto memorabile, unendo musica, emozione e un messaggio di grande impegno sociale e ambientale. Con 28 anni di successi alle spalle, la sua voce ha attraversato i confini tra note e coscienza, coinvolgendo un pubblico di 54mila spettatori in un inno alla cura del nostro pianeta. Un momento che resterà impresso nella memoria collettiva, testimoniando come l’arte possa essere anche un potente veicolo di cambiamento.

"Karanga, karanga.". Lo stadio, la luna, gli skaters e i canti maori. Notte di canzoni e d’impegno quella di ieri per Elisa, in scena per la prima volta al “Meazza” coi suoi ventotto anni di canzoni e un messaggio forte e chiaro da affidare ai 54mila radunati sugli spalti. Quello che la terra non è una risorsa da sfruttare, ma una casa da custodire. Un impegno condiviso col plotone di ospiti in scena per l’evento, a cominciare da quel Giuliano Sangiorgi con cui l’elfo di Monfalcone ha condiviso Basta così e Ti vorrei sollevare. Primo faccia a faccia a sensazione di una maratona che ha visto Dardust condividere con la padrona di casa le suggestioni di Se piovesse il tuo nome, Jovanotti e lo stesso Dardust quelle di Palla al centro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net