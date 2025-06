Elisa la prima volta a San Siro è una festa tra amici | il duetto da sogno con Giorgia e gli altri ospiti

Elisa ha trasformato il suo debutto a San Siro in un vero e proprio giorno di festa, un momento di pura condivisione con amici, colleghi e fan. La magia si è accesa tra duetti indimenticabili e emozioni sincere, dimostrando che i momenti più belli della vita sono ancora più intensi quando condivisi con chi si ama. Se l’arrivo sul palco di...

Cosa sono i momenti piĂą belli e importanti della vita senza qualcuno al proprio fianco con cui condividerli? Sembra averlo compreso alla perfezione Elisa, che per il suo debutto solista a San Siro, mercoledì 18 giugno, ha voluto organizzare una vera e propria festa con i colleghi, e amici, piĂą amati. Lo stadio di Milano è stato percorso da brividi di gioia e emozione a ogni duetto e a ogni nota della cantante triestina. Se l’arrivo sul palco di Jovanotti ha sorpreso ed estasiato, quello di Giorgia è stato un vero trionfo per un’esibizione di talento e supporto tra artiste senza pari e con un gesto politico che ci ha ricordato che la musica è poca cosa se non è in grado di trascendere i confini di stadi e palazzetti e evitando senza esitazione l’auto-celebrazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisa, la prima volta a San Siro è una festa tra amici: il duetto da sogno con Giorgia (e gli altri ospiti)

