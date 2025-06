Elisa e il concerto green rivoluzionario a Milano sul palco amici e colleghi di sempre | gli ospiti

Elisa ha incantato Milano con il suo concerto green a San Siro, un evento rivoluzionario e ricco di energia, che ha visto 54mila spettatori coinvolti in una serata all'insegna della musica e della tutela ambientale. Con ospiti speciali e amici di sempre sul palco, l'artista ha portato in scena uno spettacolo indimenticabile, dimostrando che la musica può essere anche un potente veicolo di cambiamento. Un vero e proprio inno alla sostenibilità che resterà nella memoria di tutti.

La prima volta a San Siro per Elisa è stata un successo. Sono stati 54mila gli spettatori che hanno assistito allo spettacolo iniziato alle 20.30 in punto. Sold out da mesi, lo show della cantautrice italiana è stato improntato sulla tutela dell'ambiente: un concerto green a partire dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Elisa e il concerto green rivoluzionario a Milano, sul palco amici e colleghi di sempre: gli ospiti

In questa notizia si parla di: elisa - concerto - green - rivoluzionario

Elisa in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta - Se sei un fan di Elisa e vuoi vivere un'esperienza indimenticabile al suo concerto a Milano, preparati a scoprire come arrivare facilmente, tra parcheggi affollati e strade chiuse.

Elisa e il concerto green rivoluzionario a Milano, sul palco amici e colleghi di sempre: gli ospiti; Elisa, rivoluzione green a San Siro: “Il mio impegno sociale”; Elisa a San Siro: il primo concerto green e sostenibile della storia italiana, la stupenda iniziativa.

Elisa incanta San Siro: magia e superospiti in un concerto “green” - Prima data a San Siro per Elisa ha raccolto oltre 54mila persone con uno show potente che ha attraversato quasi trent’anni di carriera ... milano.cityrumors.it scrive

Elisa conquista San Siro con un concerto green tra musica, ospiti e un messaggio per Gaza - L’energia pulita di Elisa ha illuminato San Siro in una serata che ha unito musica, sostenibilità e un gesto di forte impatto simbolico. Segnala informazione.it