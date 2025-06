Elisa conquista San Siro | 50.000 anime che cantano all’unisono perché noi siamo Uno

elisa conquista San Siro, un sogno diventato realtà. Quarant’anni di musica e passione culminano in uno spettacolo indimenticabile, dove 50.000 voci si sono unite all’unisono per celebrare l’arte e l’emozione. Un concerto che segna una nuova fase nella carriera dell’artista, dimostrando ancora una volta il suo straordinario talento e il potere della musica di unire le persone. E così, con un saluto e una canzone, Elisa illumina il cuore di tutti.

La prima volta non si scorda mai. Sarà così anche per Elisa che il 18 giugno del 2025 ha cantato per la prima volta in 30 anni di carriera allo Stadio di San Siro. Un concerto che ha lasciato il segno e che rappresenta un nuovo inizio per l'artista. Elisa illumina San Siro con il suo straordinario talento e una scaletta senza tempo. Sulle note di " Gift ", Elisa saluta il pubblico di San Siro. 50 mila anime giunte da ogni parte d'Italia per cantare con la cantautrice friulana che incasella, una dopo l'altra, una serie di hit tali da impazzire. Con " Labyrinth ", " Rainbow " e " Broken " la cantante crea qualcosa di magico che supera i confini musicali regalando qualcosa di mai provato prima.

Elisa segna una svolta storica nel mondo della musica con il suo concerto a San Siro, il primo alimentato da biocarburante.

VIDEO Elisa a San Siro | spettacolo con tanti ‘colleghi’ da Jovanotti a Giorgia fino a Ligabue.

Elisa per la prima volta a San Siro con un concerto evento all'insegna dell'ambientalismo: con lei sul palco Jovanotti, Giorgia, Cesare Cremonini, Ligabue e Giuliano Sangiorgi.

Elisa in concerto a San Siro fa volare le anime: "Avevo paura, ma ora sono in Paradiso"