Elio la recensione | la Pixar si ritrova perdendosi

Che fine ha fatto Elio? È stato rapito o se ne è solo andato? C'è un'ironia beffarda in queste domande. Perché il nuovo film Pixar parla di un bambino di 11 anni che sparisce nel nulla, ma la verità è che il film stesso sembrava ormai disperso e destinato all'oblio. Come una piccola odissea nello spazio. Un'opera dalla lavorazione travagliata, prevista per il 2024 e poi spostata di oltre un anno, con tanto di cambio alla regia e voci di corridoio su probabili stravolgimenti di tono e scrittura causati da test screening disastrosi. Elio assomigliava sempre di più alla creatura di Frankenstein. E no, non era colpa di quella benda sull'occhio di un bimbo.