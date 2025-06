Eliminati Mirko e Ahlam In nomination vanno Cristina Jey e Patrizia In acqua si consuma una rissa tra Dino e Omar che è di nuovo ancora! leader per la settima volta

L’Isola dei Famosi 2025 entra nel vivo della sua fase decisiva, con eliminazioni sorprendenti e tensioni alle stelle. Mirko e Ahlam lasciano il gioco, mentre Cristina, Jey e Patrizia si contendono il nuovo posto in nomination. In acqua, Dino e Omar si affrontano in una rissa furibonda, mentre l’inarrestabile 232 si conferma ancora leader per la settima volta. La resa dei conti è arrivata: chi salirà sul podio?

L e acque, in Honduras, sono più agitate che mai. L’Isola dei famosi 2025 ha accelerato la corsa verso la finale. La puntata di ieri sera, mercoledì 18 giugno, in prima serata su Canale 5, è stata presentata dalla conduttrice Veronica Gentili come quella «della resa dei conti». E aveva ragione. Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › “Isola dei famosi 2025”: le pagelle della puntata di ieri sera, eliminati e nomination Isola dei famosi 2025, pagelle puntata 18 giugno. Eliminati, nomination, lite, rissa. Ieri sera è stato eliminato Mirko. A seguito di un televoto flash lanciato in diretta da Veronica Gentili, anche uno dei quattro abitanti dell’ultima spiaggia, perdenti in una sfida, ha dovuto lasciare l’Honduras. 🔗 Leggi su Iodonna.it