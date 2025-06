elia e gianmaria da 10 montini e vanneschi ok porta del foro non sfonda

Nella suggestiva cornice di una piazza gremita, emozione e tensione si mescolano nell'aria: è il momento della simulazione dei titolari, un banco di prova decisivo prima della grande sfida della Giostra. Tra conferme e giovani promesse, i binomi più attesi si preparano a stupire, pronti a scrivere nuove pagine di tradizione e passione. E proprio mentre il sipario si apre su questa serata ricca di speranze, l’attenzione si concentra sul debutto di Gabriele Innocenti e Romina, pronti a lasciare il segno.

Una piazza gremita ha accolto con entusiasmo la simulata dei titolari, ultimo banco di prova prima della Giostra. In scena i binomi più accreditati, tra conferme pesanti e giovani promesse pronte a sorprendere. Ad aprire la serata è Gabriele Innocenti per Porta Crucifera, in sella alla nuova cavalla Romina. Un binomio tutto da costruire, con una carriera meno irruenta rispetto a quelle alle quali ci aveva abituato con la storica Chicca. Il risultato è un 4 che rompe il ghiaccio. Subito dopo, tocca a Lorenzo Vanneschi su Skate, che pur non brillando per precisione nella carriera, dimostra determinazione e colpisce in pieno il 5.