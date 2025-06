Elena Romano | Lasciatemi sperimentare liberamente con la mia musica

Elena Romano, artista eclettica e promettente, invita a lasciarsi trasportare dalla sua musica, un affascinante intreccio tra jazz, pop ed elettronica. Con radici profonde e uno stile mediterraneo distintivo, questa giovane talento sta conquistando le radio con il singolo ‘Estraneo’, estratto dal suo debutto ‘Lorena’. Un’arte vibrante che merita di essere scoperta: lasciate che Elena vi sorprenda con il suo sound originale e la sua creatività senza limiti.

Intervista a un'artista eclettica e promettente che ha fondato le sue radici, vocali e musicali, nel jazz per poi creare una nuova sintesi 'pop-elettronica': una ragazza di qualità, dotata anche di uno splendido 'style' mediterraneo In questi giorni, è in rotazione radiofonica 'Estraneo' (Pluma dischiIrma Records): il nuovo singolo di Elena Romano, estratto dal suo primo Ep dal titolo 'Lorena', uscito lo scorso mese di maggio. Si tratta di una giovane cantante e cantautrice fiorentina con una formazione nel canto jazz e diverse esperienze artistiche maturate tra l'Italia e la Germania. Il suo stile si colloca in un ambito ' pop-elettronico ', con un approccio fuori dagli schemi e aperto a sperimentazioni continue.