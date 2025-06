Eiffel 65 tutto quello che c' è da sapere sul concerto in piazza Saffi | cosa si può portare e cosa no le disposizioni

Il conto alla rovescia per il concerto degli Eiffel 65 in Piazza Saffi è ormai ufficiale! Preparati a vivere una serata indimenticabile tra musica, energia e emozioni, nell’ambito della ventesima edizione della Notte Rosa. Scopri cosa puoi portare con te, cosa è vietato e tutte le disposizioni per goderti al massimo questa festa imperdibile, perché la notte più colorata dell’anno sta per iniziare e tu non puoi perdertela!

È conto alla rovescia per il concerto dal vivo degli Eiffel 65, nell'ambito della ventesima edizione della Notte Rosa.Il gruppo musicale nato negli anni novanta che ha fatto ballare intere generazioni salirà sul palco di Piazza Saffi, insieme a Marvin e Andrea Prezioso, venerdì alle 22, dopo.

