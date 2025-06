Educazione in arrivo fondi per promozione sistema integrato pubblico-privato

Firenze si prepara a rivoluzionare il mondo dell’educazione con un investimento di oltre 1,7 milioni di euro destinato a potenziare il sistema integrato pubblico-privato per i bambini 0-6 anni. Questa importante iniziativa mira a garantire servizi di qualità, sostenendo le famiglie e migliorando le opportunità educative fin dalla prima infanzia. La sfida ora è trasformare questa visione in realtà, affinché ogni bambino possa avere un futuro di successo...

Firenze, 19 giugno 2025 - Approvata dalla Giunta del Comune di Firenze la ripartizione dei fondi statali del Miur per promuovere il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per la fascia d’età 0-6 anni, per un totale 1,741 milioni di euro. “La priorità va sempre alla qualità dell’offerta per educazione e istruzione e al continuo miglioramento dei servizi a favore delle famiglie – dice in una nota l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese – A fronte di una riduzione del finanziamento ministeriale riusciamo ugualmente a mantenere e anzi incrementare l’offerta di posti nido nei servizi in appalto con ampliamento degli orari di frequenza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Educazione, in arrivo fondi per promozione sistema integrato pubblico-privato

