Edoardo Carboni debutta in aula Tutto sul nuovo consigliere comunale del Pd

Edoardo Carboni fa il suo grande debutto in aula, portando entusiasmo e nuove idee nel consiglio comunale di Ancona. Con determinazione e passione, si presenta come una voce fresca e competente al fianco del Partito Democratico, pronto a dare un contributo importante per la città . La sua esperienza e il suo impegno saranno certamente fondamentali per affrontare le sfide future di Ancona, consolidando così la sua presenza tra i protagonisti della politica locale.

ANCONA – Durante il consiglio comunale di questa mattina, giovedì 19 giugno 2025, ha esordito tra le fila del Partito Democratico il consigliere Edoardo Carboni. Prende il posto del dimissionario Stefano Foresi, dopo la rinuncia dell’ex assessore Diego Franzoni a cui sarebbe toccato per primo lo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Edoardo Carboni debutta in aula. Tutto sul nuovo consigliere comunale del Pd

