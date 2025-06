Echo Valley | Julianne Moore è una madre pronta a tutto per sua figlia – Recensione

In Echo Valley, Julianne Moore ci immerge in un mondo di emozioni contrastanti, dove l’amore materno sfida ogni limite. Quanto può spingersi una madre per proteggere la propria figlia? La pellicola mette in discussione i confini morali e legali, lasciando lo spettatore sospeso tra empatia e interrogativi etici. Una storia avvincente e controversa che invita a riflettere sui compromessi dell’amore più puro, fino all’ultima scena.

Quanto può l’amore di una madre per una figlia? E fino a dove può spingersi quel sentimento, fino a infrangere leggi e regole morali, pur di proteggere colei che si è portata per nove mesi in grembo? In Echo Valley la risposta rischia di essere assai divisiva, visto che in questo thriller a sfondo criminale la vicenda prende una svolta sempre più controversa col procedere dei minuti ed è difficile giustificare certe scelte, anche se adeguatamente contestualizzate. Limiti da superare per il personaggio di Julianne Moore, che si ritrova suo malgrado a dover gestire una situazione complicata provocata dalla tossicodipendenza della sua “bambina”, che continua a sbagliare e a ricadere in quella spirale autodistruttiva, trascinando a fondo non soltanto se stessa ma anche le persone che le ruotano attorno, a cominciare proprio da quella figura materna pronta a tutto pur di non lasciar nulla intentato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it