Ecco Sepiverso il metaverso del Parco Archeologico di Sepino | progetto del distretto Stress e dell’Università del Molise

Come doveva essere vivere nell’antica Saepinum, la cittadina di impianto romano dove si trovano i resti del primo insediamento sannita risalenti al IV sec. a.C. e numerose testimonianze medievali? Il bellissimo teatro romano che supporta le case che i contadini costruirono nel XVIII sec. adesso rivive nel metaverso consegnando ai visitatori una nuova esperienza di fruizione turistica. Tutto questo si realizza grazie al progetto Sepiverso, realizzato dall’Università del Molise in collaborazione con il Distretto ad Alta Tecnologia, Stress, il supporto tecnologico dell’azienda Ett, e l’Istituto autonomo Parco archeologico di Sepino che è l’utilizzatore finale della piattaforma sviluppata per valorizzare e rendere fruibile in modo innovativo il patrimonio storico-archeologico dell’ area di Altilia-Sepino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it