Ecco il verde di Gualtieri | alberi secchi e prati aridi nelle piazze del Giubileo

ecco il verde di Gualtieri: alberi secchi e prati aridi nelle piazze del Giubileo. Qualcosa non va sul verde di Roma. Basta uno sguardo agli alberi appena piantati, già secchi, in molte piazze riqualificate con i fondi del Giubileo. Le nuove piante avrebbero dovuto offrire ombra e refrigerio, contribuendo al ricambio di ossigeno in una città soffocata dal traffico. Eppure, basta passeggiare dalla stazione Termini a piazza della Repubblica per rendersene conto...

