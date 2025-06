Ecco cosa ci svela il primo trailer in italiano di Springsteen | Liberami dal Nulla il biopic dove Jeremy Allen White canta il Boss

Ecco cosa ci svela il primo trailer in italiano di *Springsteen: Liberami dal Nulla*: un viaggio intenso nel mondo di Bruce Springsteen, interpretato magistralmente da Jeremy Allen White. In questa pellicola, riviviamo la genesi dell’album Nebraska del 1982, tra emozioni autentiche e momenti di pura ispirazione. La pellicola, diretta da ...

Eccole, finalmente, le prime note di Springsteen: Liberami dal Nulla. Ovvero il biopic di cui parliamo da tanto tempo del Boss. Interpretato per l'occasione da Jeremy Allen White. Che veste i panni e la voce dell'icona della musica durante la creazione dell'iconico album Nebraska del 1982. Il primo trailer in italiano, che potete vedere qui sopra, ci trasporta nel cuore pulsante della creatività di Bruce Springsteen. La pellicola, diretta da Scott Cooper e basata sul libro di Warren Zanes, arriverà nelle sale italiane il 23 ottobre 2025. E, secondo la dichiarazione d'intenti di regista e produttori, non è solo un biopic tradizionale, ma un viaggio emotivo attraverso la vulnerabilità e la forza creativa di un artista leggendario.

