Ebraica – Festival Internazionale di Cultura XVIII edizione a Roma dal 22 al 25 giugno 2025

Dal 22 al 25 giugno 2025, Roma vestirà i colori della cultura con l’attesissima XVIII edizione di Ebraica – Festival Internazionale di Cultura. Promosso dalla Comunità Ebraica di Roma e curato da rinomati esperti, questo evento unico nel suo genere si svolgerà nel suggestivo Quartiere Ebraico presso il Palazzo della Cultura. Un’occasione imperdibile per scoprire tradizioni, arte e storie che uniscono passato e presente. Non mancate a vivere questa straordinaria esperienza culturale!

Ebraica – Festival Internazionale di Cultura XVIII edizione (A)Live Roma, Quartiere Ebraico – Palazzo della Cultura domenica 22 giugno – mercoledì 25 giugno 2025 Torna dal 22 al 25 giugno 2025 EBRAICA – Festival Internazionale di Cultura, promosso dalla Comunità Ebraica di Roma, curato da Ariela Piattelli, Raffaella Spizzichino e Marco Panella. Il Festival, che giunge quest'anno alla sua diciottesima edizione, rappresenta uno tra gli appuntamenti culturali più importanti del territorio e che anima il Quartiere Ebraico di Roma. Ebraica è realizzato con il Patrocinio della Regione Lazio, il contributo di Roma Capitale -Assessorato alla Cultura – Dipartimento Attività Culturali, Camera di Commercio di Roma, la partnership di Enel, in collaborazione Fondazione Museo della Shoah, Libreria Ebraica e Centro di Cultura Ebraica.

