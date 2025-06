EA FC 26 Potrebbe Avere In Esclusiva Lo Stadio Allianz Arena

EA Sports FC 26 potrebbe perdere uno dei suoi simboli più iconici: l'Allianz Arena. Con il fine della partnership tra Konami e il Bayern Monaco, il prossimo aggiornamento di eFootball, previsto per il 26 giugno, eliminerà tutti i riferimenti al club tedesco e al suo stadio. Questa decisione segna un cambiamento importante nel mondo del calcio digitale, lasciando i fan a chiedersi quale sarà il destino delle esperienze di gioco legate a questa iconica arena.

Con un comunicato divulgato da Konami tramite il sito ufficile è stata annunciata la fine della partnership con il Bayern Monaco. Quindi con il prossimo aggiornamento di eFootball previsto per il 26 giugno tutti i riferimenti al club tedesco saranno rimossi del titolo calcistico eFootball. Inoltre non sarà più disponibile anche l’ Allianz Arena che è lo stadio che ospita le partite casalinghe dei campioni di germania. Il mancato rinnovo di questo accordo potrebbe fare pensare che il Bayern Monaco abbia sottoscritto un contratto in esclusiva con EA Sports ed abbia ceduto tutti i diritti in esclusiva per il prossimo capito del simulatore calcistivo EA FC. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Potrebbe Avere In Esclusiva Lo Stadio Allianz Arena

