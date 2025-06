È un' estate ricca di musica divertimento buon cibo e shopping irresistibile quella degli outlet e shopping mall in tutta la Penisola Da sud a nord ecco alcuni degli appuntamenti da non mancare

Preparati a vivere un’estate indimenticabile tra musica, buon cibo e shopping irresistibile! Dalle spiagge del sud ai eleganti outlet del nord, ogni angolo della Penisola si anima con eventi esclusivi e incontri speciali. Scopri gli appuntamenti imperdibili, come il concerto di Elodie a Fidenza Village e le Summer Nights, che trasformeranno le tue serate in momenti di pura magia. L’estate è qui: non lasciartela sfuggire!

È un’estate ricca di musica, divertimento, buon cibo e shopping irresistibile quella degli outlet e shopping mall in tutta la Penisola. Da sud a nord ecco alcuni degli appuntamenti da non mancare. Elodie in concerto: i suoi outfit raccontano le sue anime X Fidenza Village Summer Nights. Shopping ed eventi, tra musica, apericena, incontri speciali e divertimento. L’estate è spensierata ai Fidenza Village con le Summer Nights: tutti i giovedì fino al 28 agosto, aperto fino alle 23.00 con DJ set a partire dalle 18.30 ( qui il programma ). C’è spazio anche per lo sport nelle Summer Nights, con le sessioni di Group Cycling®: 45 minuti di lezione con istruttori certificati, focalizzati su resistenza, tono muscolare e benessere psicofisico. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - È un'estate ricca di musica, divertimento, buon cibo e shopping irresistibile quella degli outlet e shopping mall in tutta la Penisola. Da sud a nord ecco alcuni degli appuntamenti da non mancare

In questa notizia si parla di: shopping - estate - ricca - musica

Pesaro, le sfide del commercio in vista dell’estate: dallo shopping notturno all’App per gli sconti - Pesaro, 26 maggio 2025 – Con l'arrivo dell'estate, l'assessore Francesca Frenquellucci incontra oggi gli esercenti del centro storico per preparare lo "Shopping sotto le stelle".

Il 15 giugno sarà una domenica ricca di iniziative! Oltre agli eventi musicali, il programma di Ba Estate propone altri appuntamenti interessanti tra mercatini, momenti di incontro e inaugurazioni che animeranno la città! domenica 15 giugno Dalle 8.00 alle 1 Vai su Facebook

#shopping sotto le #STELLE ! Tutti i giovedì sera dal 12 giugno al 28 agosto, in centro storico, una ricca e vivace proposta che unisce commercio, cultura, arte, enogastronomia e intrattenimento per cittadini e turisti. Negozi aperti fino alle 23 #wepesaro #Turis Vai su X

Musica, shopping e territorio. L’estate è calda negli outlet italiani; A Pesaro, tutti i giovedì sera d’estate è…Shopping sotto le Stelle; La Bella estate a Legnano: tutti gli eventi della settimana dal 17 al 22 giugno.

Shopping sotto le stelle . Tutti i giovedì d’estate tra musica e iniziative - Calendario di eventi e aperture serali dei negozi per animare il centro storico . Lo riporta msn.com

Estate ricca tra shopping, musica d’autore e teatro - un appuntamento che assume particolare rilievo per i positivi risvolti dal punto di vista commerciale è “Shopping sotto le stelle”, in programma l’8 agosto dalle ore 20 in poi con musica ... Come scrive ilrestodelcarlino.it