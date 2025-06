E’ stato arrestato l’uomo che staccò a morsi la lingua alla compagna

Una notte di terrore scuote Arezzo: un uomo di 30 anni ha staccato a morsi la lingua alla sua compagna incinta, rivelando un passato di violenze nascosto. Le indagini hanno portato alla luce mesi di maltrattamenti mai denunciati, culminati in un episodio agghiacciante. L’arresto, eseguito congiuntamente da polizia e carabinieri, rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la violenza domestica. La comunità si interroga: come è stato possibile ignorare i segnali?

Arezzo, 19 giugno 2025 – Aveva staccato a morsi la lingua alla compagna, ma da un’indagine piĂą approfondita è emerso un passato di violenze e maltrattamenti mai denunciati. Per questo l’uomo, un trentenne italiano, è stato arrestato in un’operazione congiunta di polizia e carabinieri. La compagna aggredita, tra l’altro, è risultata incinta di pochi mesi. I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica scorsi. L'uomo, secondo quanto ricostruito dalla questura in una nota, le avrebbe morso la lingua nel tentativo di baciarla, causandone l'avulsione parziale, per poi darsi alla fuga. La donna, 29 anni, è stata soccorsa e sottoposta d'urgenza a un delicato intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ stato arrestato l’uomo che staccò a morsi la lingua alla compagna

