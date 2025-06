È San Marzano solo se è Dop a Sarno una serata dedicata alla tutela e alla valorizzazione del marchio

Il cuore dell’Agro Sarnese-Nocerino batte forte con il rinomato Pomodoro San Marzano Dop, simbolo di eccellenza e tradizione. Lunedì 23 giugno, Villa Lanzara a Sarno ospiterà una serata speciale dedicata alla tutela e alla valorizzazione di questo prezioso marchio, fondamentale per preservare la qualità e l’identità del prodotto. Un’occasione imperdibile per rafforzare l’impegno nel tutelare il patrimonio agricolo locale e promuovere il valore autentico del San Marzano Dop.

Lunedì 23 giugno a partire dalle ore 18,30 si terrà a Sarno, a Villa Lanzara, sede del Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino Dop una serata dedicata alla tutela e alla valorizzazione del brand San Marzano Dop. L’obiettivo, si legge in una nota, “è quello di riaffermare la centralità del prodotto coltivato nel territorio di elezione e lavorato secondo un rigido disciplinare tutelato dal marchio Dop e contrastare l’uso inappropriato del brand San Marzano senza la dicitura Dop, soprattutto sui mercati esteri. Germania e Francia, in particolare, sono le principali destinazioni dell’export italiano nel mercato unico per quanto concerne le conserve di pomodoro, ma di queste esportazioni il Pomodoro San Marzano Dop occupa solo una piccola quota”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it