E ora il killer di Michelle fa il rapper | canzone registrata in carcere e postata sui social

In un contesto ormai diventato virale, il killer di Michelle, ora rapper in carcere, ha pubblicato una canzone sui social, suscitando sdegno e dolore tra i familiari della 17enne. I genitori chiedono rispetto e giustizia, mentre il "manager" dell’assassino si confronta con le accuse, alimentando un dibattito acceso sulla moralità e l’uso dei social da parte di minorenni coinvolti in tragedie così profonde. La vicenda apre nuove riflessioni sulla sensibilità e le responsabilità online.

Il dolore dei genitori della 17enne uccisa: "Sta facendo successo sulla morte di nostra figlia". E a nome dell'assassino minorenne parla il suo "manager".

«La dovevo fare a pezzi così non l’avrebbero trovata»: l’album di trap del killer di Michelle Causo - Oliver, il giovane killer di Michelle Causo, sorprende tutti pubblicando un album trap dal carcere minorile di Treviso.

