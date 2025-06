È morto Léon Krier consulente di Re Carlo Urbanista geniale e architetto visionario Rampelli | Perdiamo un maestro

Se ne va un gigante dell'urbanistica e del design: Léon Krier, il geniale architetto e consulente di re Carlo, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della nuova architettura classica. Cultore del bello e pioniere del "New Urbanism", la sua visione ha ispirato progetti innovativi come Poundbury. La perdita di questo maestro rappresenta un grande lutto per il settore, ma il suo lascito continuerà a influenzare le generazioni future. Fabio Rampelli, amico e collega,...

È morto Léon Krier, architetto geniale, cultore del bello e protagonista della corrente “New Urbanism” ispirata al razionalismo italiano e al classicismo. Lussemburghese, nato il 7 aprile 1946, è uno dei più influenti urbanisti della nuova architettura classica. Il suo progetto più conosciuto è quello per il villaggio di Poundbury, a Dorset, per l’allora principe Carlo di cui era consulente. A dare la notizia è Fabio Rampelli, amico e “discepolo” di Krier, in un lungo post su Facebook. È morto Lèon Krier, architetto e consulente di re Carlo III. “È venuto a mancare stamattina il maestro Léon Krier, l’architetto di re Carlo III, l’alfiere di un’altra idea di città, sostenitore dell’architettura tradizionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - È morto Léon Krier, consulente di Re Carlo. Urbanista geniale e architetto visionario. Rampelli: “Perdiamo un maestro”

In questa notizia si parla di: morto - léon - krier - geniale

È morto Léon Krier, consulente di Re Carlo. Urbanista geniale e architetto visionario. Rampelli: Perdiamo un maestro.