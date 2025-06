È morta Marise Wipani la star di Xena | Principessa Guerriera aveva 61 anni

Una triste notizia ha colpito il mondo dello spettacolo: Marise Wipani, amata star di Xena: Principessa Guerriera, ci lascia all’età di 61 anni. La sua scomparsa, avvenuta nel giorno del suo compleanno, ha lasciato i fan senza parole, ancora sconosciute le cause di questo improvviso addio. La sua presenza forte e carismatica rimarrà impressa nella memoria di tutti, un ricordo che continuerà a vivere nel cuore di chi l’ha ammirata. Continua a leggere.

