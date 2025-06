È morta Marise Wipani fu Kanae in Xena | Principessa guerriera

La scomparsa di Marise Wipani, conosciuta come Kanae in Xena: Principessa Guerriera, ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan e del mondo dello spettacolo. L’attrice neozelandese, che ci ha regalato emozioni indimenticabili, se n’è andata serenamente all’età di 61 anni, nel giorno del suo compleanno. Un addio dolce e rispettoso, ricordato con affetto e gratitudine da chi l’ha amata e stimata.

Marise Wipani, per molti Kanae in Xena: Principessa guerriera, è morta all’età di 61 anni. L’attrice neozelandese è deceduta lo scorso 6 giugno, giorno del suo compleanno. Ad annunciarlo, un post sulla sua pagina Facebook in cui si spiega che «se n’è andata serenamente, circondata da familiari e amici». Spazio anche per una citazione di A spasso con Daisy: «Addio, buona fortuna, buon Dio!!!». Dopo aver recitato in diversi programmi televisivi di successo, tra cui la già citata serie sull’eroina dell’antica Grecia, aveva deciso di allontanarsi dallo schermo per lavorare in un bar. «Vorrei essere più ricca e aver dato retta a chi mi diceva di risparmiare», raccontò all’ Herald, dicendosi pentita di come aveva gestito il suo patrimonio. 🔗 Leggi su Lettera43.it