È morta Kanae di Xena la Principessa Guerriea

Con grande dolore, apprendiamo della scomparsa di Marise Gael Wipan, l'amatissima interprete di Kanae in Xena: La Principessa Guerriera. Nel giorno del suo 61° compleanno, il 6 giugno 2025, il mondo perde un talento brillante e una figura cara a molti fan. La sua presenza ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati di serie cult. La sua memoria continuerà a vivere attraverso le sue iconiche interpretazioni.

Scopriamo con sgomento che è morta l’attrice che interpretava “Kanae” in Xena la Principessa Guerriera, Marise Gael Wipan. Nel giorno del suo 61esimo compleanno, il 6 giugno 2025, è morta Marise Gael Wipani, attrice e presentatrice neozelandese, nota al pubblico internazionale per aver interpretato Kanae in un episodio di Xena: Warrior Princess, serie cult degli anni ‘90. A diffondere la notizia è stata la sua pagina Facebook ufficiale, con un post firmato in prima persona, come se a parlare fosse proprio lei. Un ultimo saluto pieno di grazia e autoironia: “I have shuffled off this mortal coil. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it