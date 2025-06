È morta a 61 anni Marise Wipani la Kanae della serie tv Xena – Principessa guerriera

Addio a Marise Wipani, nota come Kanae nella serie Xena: Principessa Guerriera. Con i suoi 61 anni, la talentuosa attrice neozelandese lascia un ricordo indelebile nel cuore dei fan, grazie alla sua straordinaria carriera tra televisione e cinema. Dalla bellezza di Miss Nuova Zelanda agli scenari epici delle sue interpretazioni, Marise ha saputo conquistare il pubblico con grazia e talento. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il mondo dello spettacolo.

Addio a Kanae, la coprotagonista del celebre Xena: Principessa Guerriera. Marise Wipani è morta. Aveva 61 anni. Era nata in Nuova Zelanda dove nel 1982 era stata eletta la più bella del paese (Miss Nuova Zelanda). Pochi anni dopo è diventata il volto tv delle estrazioni del lotto nazionale. Nel 1991 abbandona i programmi tv e si dedica a telefilm e film. Interpreta Soldier, soldier; Shortland street; Hercules: the legendary journeys e appunto Xena. La sua scomparsa è stata annunciata sulla sua pagina Facebook, per cause non ancora rese pubbliche: “Marise se n’è andata serenamente oggi, nel giorno del suo 61esimo compleanno, circondata da familiari e amici”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morta a 61 anni Marise Wipani, la Kanae della serie tv “Xena – Principessa guerriera”

