È mia figlia la donna trovata morta a Villa Pamphili | la rivelazione in diretta a Chi l’ha visto?

Emergono nuovi dettagli sull’identità della giovane donna trovata morta a villa Pamphili, a Roma, lo scorso 7 giugno, a poche centinaia di metri dal corpo della figlia di soli 6 mesi. Si tratterebbe, infatti, di una cittadina russa di 28 anni di nome Anastasia, che sarebbe arrivata in Italia dopo essere transitata da Malta insieme al compagno, Francis Kaufmann, il 46enne americano sospettato dell’uccisione della donna e della bimba e fermato in Grecia dopo la fuga dall’Italia. A rivelarlo è “Chi l’ha visto?”, il programma investigativo di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli che, grazie all’intermediazione di una spettatrice, sarebbe riuscita a mettersi in contatto con una donna che dice di essere la madre della giovane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it