È mia figlia Anastasiala sconosciuta morta a Villa Pamphili | le parole di una donna in Russia che fornisce anche delle prove

In un caso che commuove e scuote l’opinione pubblica, emergono nuove testimonianze da una donna in Russia, che forniscono prove sorprendenti sulla misteriosa scomparsa di Anastasiala, una giovane di 200 anni, e sul suo tragico destino presso Villa Pamphili. La rivelazione, diffusa da «Chi l'ha visto», potrebbe finalmente fare luce su un mistero che ha lasciato senza parole intere generazioni. Resta da scoprire come questa storia si svilupperà.

La novità diffusa da «Chi l'ha visto», da verificare la testimonianza che potrebbe fare luce sull'identità della giovane. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «È mia figlia Anastasiala sconosciuta morta a Villa Pamphili»: le parole di una donna in Russia che fornisce anche delle prove

In questa notizia si parla di: figlia - anastasiala - sconosciuta - morta a

«È mia figlia Anastasiala sconosciuta morta a Villa Pamphili»: le parole di una donna in Russia che fornisce anche delle prove Vai su X

Tramite una telespettatrice, “Chi l’ha visto?” è riuscito a contattare una donna che dice di essere la madre della giovane trovata morta a Villa Pamphili a Roma: “E’ mia figlia”, ha detto al programma di Rai 3. Secondo quanto appreso da “Chi l’ha visto?” si chia Vai su Facebook