È arrivato anche il gol di Messi gioiello su punizione | il Mondiale per Club è ufficialmente cominciato

Il Mondiale per Club 2023 ha preso ufficialmente il via con un momento memorabile: il gol di Messi su punizione, una vera gemma che apre le porte a un torneo ricco di emozioni e storie da raccontare. Con questa prodezza, il calcio internazionale si arricchisce di un nuovo capitolo, lasciando il segno di un evento che promette di essere indimenticabile. E ora, prepariamoci a scoprire cosa riserva questo affascinante torneo.

. È arrivato il sigillo imperiale. Con tanto di cera lacca. L’imprimatur. Che apre al Mondiale per club le porte della narrazione calcistica. Forse è prematuro parlare di storia del football. Limitiamoci alla narrazione. Fatto sta che il gol di Lionel Messi, direttamente su calcio di punizione, segna un primo e un dopo. Il prima è denso di polemiche, di articoli sugli spalti vuoti, sul gran caldo, sugli spettatori in gila 45 minuti per acquistare a prezzi folli una bottiglietta d’acqua, condizioni da prigionia (e bisogna pure pagare). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - È arrivato anche il gol di Messi (gioiello su punizione): il Mondiale per Club è ufficialmente cominciato

