E' aria di Giostra la piazza si riempie

L’atmosfera si fa magica, tra risate, emozioni e ilrombo dei tamburi: Piazza Grande si anima di vita e di attesa. La giostra sta per cominciare, portando con sé un mix di tradizione e spettacolo che coinvolge tutti i presenti. Tra i colori dei costumi e l’energia della folla, è chiaro che questa serata sarà indimenticabile. Preparati a vivere un’esperienza unica che unisce passato e presente, un vero trionfo di cultura e gioia.

Immersa negli ultimi bagliori del tramonto piazza Grande si riempie. I tamburi si sentono risuonare da via Borgunto e i quartieristi iniziano ad accorrere sulle tribune. I biglietti per le tribune sono andati a ruba e il pubblico sta prendendo posto anche nei quattro spicchi della piazza.

