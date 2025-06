È Anastasia Trofimova la donna trovata a Villa Pamphili I documenti russi e la telefonata della madre | cosa sappiamo

Anastasia Trofimova, 28 anni, originaria di Omsk in Russia, è il volto finalmente identificato della giovane donna trovata senza vita a Villa Pamphili lo scorso 7 giugno, accanto alla tragica presenza della figlioletta di circa un anno. La procura di Roma ha ufficializzato il riconoscimento grazie ai documenti russi e alla telefonata della madre, che aveva contattato "Chi l’ha visto?". Ma cosa sappiamo davvero di questa vicenda ancora avvolta nel mistero?

Anastasia Trofimova, 28 anni, nata a Omsk in Russia: è il profilo definitivo della giovane donna trovata morta lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili, a pochi passi dal cadavere della figlia di circa un anno. È la procura di Roma a ufficializzare il riconoscimento del cadavere, rimasto senza nome per oltre due settimane, dopo che la presunta madre della donna aveva contattato la trasmissione Chi l’ha visto? comunicando nome della figlia e della piccola nipote, uccisa a pochi giorni dal suo primo compleanno. L’identificazione della donna, scrive la procura in una nota, è stata compiuta anche grazie alla collaborazione con le autorità maltesi e con l’Fbi. 🔗 Leggi su Open.online