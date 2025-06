Dzeko l’arrivo alla Fiorentina scontato? No ecco il retroscena determinante con Stefano Pioli

Edin Dzeko torna in Italia, ma questa volta con la maglia della Fiorentina. La sua scelta, sorprendente rispetto alle prime ipotesi, nasconde un retroscena cruciale con Stefano Pioli che ha deciso il futuro del bomber bosniaco. Un trasferimento che promette scintille e nuove emozioni nel campionato italiano: scopriamo insieme cosa ha portato Dzeko a scegliere Firenze invece di Bologna.

Dzeko torna in Italia: niente Bologna, vestirĂ la maglia della Fiorentina. Ecco il retroscena con Stefano Pioli Edin Dzeko torna a calcare i campi della Serie A, ma non lo farĂ con la maglia del Bologna, come ipotizzato nelle scorse settimane. Il centravanti bosniaco, 39 anni, ha scelto la Fiorentina, dove firmerĂ un contratto annuale .

Dzeko, visite mediche per la Fiorentina: poi la firma; La Nazione rivela: “Ecco perché Dzeko ha scelto Firenze e non Bologna”; VIDEO - Edin Dzeko è arrivato in Italia! Il prossimo attaccante della Fiorentina atterra a Roma, domani le visite.

Dzeko, visite mediche per la Fiorentina: poi la firma - Tutto pronto per l'inizio dell'avventura dell'ex Roma con i viola: oggi i test a Villa Stuart.

Fiorentina, sono iniziate le visite mediche di Edin Dzeko | VIDEO - Edin Dzeko è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito prima della firma con la Fiorentina