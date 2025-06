Dzeko-Fiorentina per continuare a stupire | tutti i dettagli dell’operazione

Il ritorno di Edin Dzeko in Serie A è ufficiale, e la Fiorentina si prepara a stupire ancora una volta. Dopo aver raggiunto un accordo per un contratto annuale con il centravanti bosniaco, con opzione per un’altra stagione legata a obiettivi di rendimento, la Viola si rinforza con un nome di grande spessore. Questa operazione promette di portare nuove emozioni e successi alla squadra, continuando a impressionare tifosi e addetti ai lavori.

Dzeko è un nuovo calciatore della Fiorentina: i dettagli dell'operazione che ha riportato il bosniaco in Serie A Il ritorno in Italia di Edin Dzeko è realtà. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la Fiorentina ha raggiunto un'intesa col centravanti bosniaco sulla base di un contratto annuale (ingaggio di circa 1,8 milioni più bonus) con opzione per un'altra stagione legata al raggiungimenti di obiettivi personali come gol e assist. Edin Dzeko (LaPresse) – calciomercato.it Nella giornata di oggi, giovedì 19 giugno, l'ex Roma ed Inter ha effettuato le visite mediche a Roma, presso Villa Stuart, per poi volare a Firenze per la firma sul suo nuovo contratto con la Fiorentina presso il Viola Park.

