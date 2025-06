Dynit Manga presenta Zashisu, un avvincente romanzo che mescola mistero e suspense. Quando Umi Yamauchi, insegnante di scuola, scopre un collegamento tra un omicidio e un episodio del passato scolastico, la sua vita prende una piega inaspettata. Con una trama ricca di colpi di scena e personaggi intensi, questa storia ti terrà incollato fino all’ultima pagina. Preparati a scoprire come il passato ritorna per svelare crude verità …

Un giorno, l'insegnante di scuola Umi Yamauchi vede un servizio giornalistico su un omicidio. La vittima era in classe con lui alle scuole medie. Pochi giorni dopo, la fidanzata di Yamauchi, una editor alle prime armi, trova un'opera scartata in un concorso per romanzi, il cui contenuto è molto simile a quello dell'incidente.  Ben presto, proprio come nel romanzo, un vecchio amico riceve l'invito a una riunione di classe. Formato 13 x 18 cm 7,50 €