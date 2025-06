Dybala può tornare alla Juve? Cosa c’è di vero dietro agli ultimi rumors sul futuro della Joya | ci sono importanti novità

Il futuro di Paulo Dybala resta avvolto nel mistero, con intense voci di un possibile ritorno alla Juventus che infiammano i tifosi. Fabrizio Romano ha chiarito la situazione, analizzando le ultime novità e i rumors che circolano intorno al suo nome. La Joya potrebbe davvero tornare in bianconero? Scopriamo cosa c’è di concreto dietro queste indiscrezioni e quali sono le prospettive per il suo futuro.

Dybala può tornare alla Juve? Fabrizio Romano parla così dei tanti rumors su un possibile ritorno in bianconero. Fabrizio Romano ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il futuro di Dybala che, in questi ultimi giorni, è stato accostato alla Juve in un possibile ritorno che avrebbe del clamoroso. Le parole sul talento della Roma. PAROLE – «Ritorno di Dybala alla Juve? Ne hanno parlato in tanti, soprattutto tra i tifosi in queste ore. Possiamo capire e rispettare le informazioni di tutti, quello che risulta a noi è che ad oggi Dybala non ha ricevuto nulla a livello di chiamate, proposte, tentativi, suggestioni, nulla.

Evra confessa: «Quando sono andato alla Juve mi sono reso conto di questo». Poi il retroscena sul rapporto Dybala-Allegri - Patrice Evra rompe il silenzio sul suo passato alla Juventus, rivelando dettagli inediti tra cui le difficoltà di Paulo Dybala con Massimiliano Allegri.

