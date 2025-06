Duomo il viaggio nella storia Un visore vi porterà fra le guglie

Sei pronto a vivere un emozionante viaggio tra le guglie e le storie di Milano? La Veneranda Fabbrica del Duomo presenta “Duomo Smart Experience”: un percorso immersivo di 60 minuti che, grazie all’innovazione digitale, trasforma la visita in un’esperienza unica. Un’occasione per scoprire i segreti della cattedrale meneghina, unendo tradizione e tecnologia. Preparati a esplorare l’eccezionale complesso come mai prima d’ora, lasciandoti guidare da visori e narrazioni coinvolgenti.

Paola chiave: innovazione digitale. Nella fruizione del patrimonio culturale della cattedrale meneghina. La storica istituzione de “La Veneranda Fabbrica de Duomo”, infatti, da questo mese offre “Duomo Smart Experience”, un percorso guidato e inedito di 60 minuti per scoprire il Duomo e la storia di Milano che coniuga l’autorevolezza del racconto storico con le più avanzate tecnologie immersive. Un invito a esplorare l’eccezionale complesso architettonico del Duomo, attraverso il sapiente intreccio di narrazione dal vivo e realtà virtuale, indossando pratici visori durante la visita fisica agli spazi esterni e interni del complesso monumentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Duomo, il viaggio nella storia . Un visore vi porterà fra le guglie

