Due passeggeri iraniani presentano passaporti falsi in aeroporto | fermati e arrestati

L’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania si è trasformato in scena di un audace tentativo di frode: due passeggeri iraniani, spacciandosi per turisti brasiliani, cercavano di partire con un volo diretto a Londra usando passaporti falsi. Il loro piano, però, è stato sventato dall’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno assicurato che la sicurezza prevalesse sugli inganni. La vicenda rappresenta un monito sulla vigilanza aeroportuale e l’importanza di controlli accurati.

Hanno tentato di prendere un volo diretto a Londra spacciandosi per due turisti brasiliani. Il loro piano, però, è saltato grazie all'intervento tempestivo della polizia. Una coppia di coniugi iraniani si sono presentati nell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania con un biglietto aereo per.

