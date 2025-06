Due medici in pensione per garantire il servizio in montagna Riccardi | modalità da ripensare

In un territorio montano spesso trascurato, la riattivazione di due medici in pensione rappresenta una speranza concreta per garantire assistenza ai residenti di Clauzetto e Vito d'Asio. Questa soluzione temporanea ha tamponato una criticità, ma richiede un ripensamento strutturale per assicurare servizi sanitari duraturi e sostenibili. L’assessore regionale Riccardo Riccardi...

Le comunit√† di Clauzetto e Vito d'Asio hanno di nuovo due medici di base. Grazie a due professionisti in pensione, richiamati in servizio, √® stata tamponata questa falla, in zone montane dove la presenza dei servizi √® un grande problema.¬† L'assessore regionale alla Sanit√†, Riccardo Riccardi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ¬© Pordenonetoday.it - Due medici in pensione per garantire il servizio in montagna, Riccardi: modalit√† da ripensare

