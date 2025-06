Due iniezioni l' anno per proteggere dal contagio con Hiv | un farmaco rivoluziona la prevenzione

Una rivoluzione nella prevenzione dell’HIV sta arrivando: basta due iniezioni annuali con il nuovo farmaco a base di Lenacapavir, approvato dalla FDA, per proteggersi dall’infezione, eliminando la necessità di assunzioni quotidiane. Questa innovazione potrebbe cambiare radicalmente il modo di combattere l’epidemia, offrendo una soluzione più semplice ed efficace. Il futuro della prevenzione è finalmente più vicino e promette di fare la differenza.

Solo due iniezioni l’anno per prevenire il contagio dal virus Hiv, invece delle attuali terapie preventive che, pur efficaci, prevedono la somministrazione di una compressa ogni giorno. Il nuovo farmaco, basato sulla molecola Lenacapavir, è stato appena approvato dell’ente statunitense per i medicinali, la Food and Drug Administraton (Fda), e promette di contribuire a mettere fine all’ epidemia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Due iniezioni l'anno per proteggere dal contagio con Hiv: un farmaco rivoluziona la prevenzione

In questa notizia si parla di: iniezioni - anno - contagio - farmaco

Arriva l'insulina settimanale, da 365 iniezioni anno a 52. Ma non in Sicilia e Calabria - Arriva una rivoluzione nel trattamento del diabete in Italia: l’insulina settimanale, con sole 52 iniezioni all’anno invece di 365, semplifica la vita di oltre 1,3 milioni di italiani.

Due iniezioni l'anno per proteggere dal contagio con l'Hiv; Vaccino Hiv, terapia contro l'Aids approvata dalla Fda negli Usa: come funziona; AIDS, la FDA approva un nuovo farmaco per prevenire l’HIV.

Due iniezioni l'anno per proteggere dal contagio con l'Hiv - Solo due iniezioni l'anno per prevenire il contagio dal virus Hiv, invece delle attuali terapie preventive che, pur efficaci, prevedono la somministrazione di una compressa ogni giorno. ansa.it scrive

USA, approvato il farmaco Yeztugo per prevenire l’Hiv: basterà una sola iniezione ogni sei mesi - Il nuovo farmaco di Gilead potrebbe rivoluzionare la lotta all’Aids ... Come scrive 41esimoparallelo.it